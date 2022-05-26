بريطانيا تفرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة

جدة - نرمين السيد - أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، فرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة، كاشفة فى الوقت نفسه عن خطة دعم بقيمة 15 مليار دولار على خلفية ارتفاع التضخم، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





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