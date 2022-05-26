نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستعلام نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 جميع المحافظات برقم الجلوس في المقال التالي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022، لقد صدرت نتيجة الصف الخامس الابتدائي في بعض المحافظات المصرية في المدارس، وذلك بعد ان تم الاعلان في محافظة الجيزة وكفر الشيخ أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 قد أصبحت متاحة في المدارس، على ان يتم الاعلان عن النتيجة إلكترونيا خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد ان اعلن المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن النتيجة الخاصة بجميع الطلاب في صفوف النقل من المقرر أن تكون متاحة من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة، حيث ان هذا الموقع الوحيد المعتمد للحصول على النتيجة.
نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022
لقد انتهى طلاب الخامس الابتدائي في عدد كبير من المحافظات المصرية من الامتحانات الخاصة بهم في يوم الأربعاء الموافق يوم 18 مايو 2022، اي منذ اكثر من اسبوع، لذلك فقد أعلنت بعض المصادر المسؤولة ان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 من المقرر أن يتم اتاحتها للطلاب خلال الساعات القليلة القادمة، على أن تكون النتيجة متوافرة من خلال الموقع المحدد بناءًا على الرقم القومي الخاص بكل طالب فقط، حيث أن النتيجة في موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة تكون متاحة من خلال الرقم القومي الخاص بكل طالب فقط.
خطوات الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022
يمكن الان لكافة الطلاب التعرف على خطوات الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 والتعرف على النتيجة عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- ادخل إلى موقع موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة الجديد المخصص للحصول على النتيجة.
- ستظهر أمامك بعض الخدمات المتوفرة داخل الموقع، اضغط على “نتيجة صفوف النقل”.
- بعد ذلك ستظهر النتائج المتاحة، انقر على “نتيجة الصف الخامس الابتدائي ترم ثاني 2022”.
- قم بكتابة البيانات المطلوبة منك من الرقم القومي والمرحلة الدراسية والفصل الدراسي وغيرهم من البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع.
- بعد الانتهاء من ادخال البيانات اضغط على استعلام، وستظهر لك كافة تفاصيل النتيجة.
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