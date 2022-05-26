آخر موعد للتسجيل في التعداد السكاني في السعودية 1443 وطريقة المشاركة في التعداد الذاتي

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عمر شويل - جدة آخر موعد للتسجيل في التعداد السكاني في السعودية 1443، خلال الساعات القليلة الماضية ازاد البحث كثيرًا من قبل عدد كبير جدًا من المواطنين السعوديين للذين لم يقوموا بالتسجيل حتى الآن في التعداد السكاني الذاتي للإحصاء السعودي، وهذا بعد أن أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن فتح باب التسجيل في التعداد السكاني الحصول على البيانات والاحصائيات التحليلية عن السكان والمسكن، كما حذرت الحكومة السعودية جميع المواطنين بسرعة المشاركة في التعداد الذاتي وملئ الاستمارة و الإجابة على كافة الأسئلة قبل أنتهاء المدة لكى لا يتعرض المواطنين الي المخالفة والعقوبات المالية، ولذلك بدأ عدد كبير من المواطنين بالتساؤل عن آخر موعد للتسجيل في التعداد السكاني.
آخر موعد للتسجيل في التعداد السكاني الذاتي للإحصاء السعودي 1443
لقد أعلن الهيئة العامة للإحصاء السعودي عبر بيان صحفي عبر صفحات التواصل الإجتماعي عن تمديد فترة التسجيل في التعداد السكاني الذاتي للإحصاء 2022، ومد فترة التسجيل لمدة 6 أيام على أن يكون آخر موعد للتسجيل والمشاركة في التعداد السكاني الذاتي يوم الثلاثاء 31 مايو 2022 الموافق 1 من ذو القعدة 1443.
بيان صحفي من الهيئة العامة للإحصاء عن تمديد فترة العد الذاتي في #تعداد_السعودية_2022. pic.twitter.com/zj0VcjofJm
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi)
بيان صحفي من الهيئة العامة للإحصاء عن تمديد فترة العد الذاتي في #تعداد_السعودية_2022. pic.twitter.com/zj0VcjofJm— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 25, 2022
حيث كان من المفترض أن يكون آخر موعد للتقديم يوم الأربعاء 25 مايو 2022، ونظرا لأن هناك عدد كبير من المواطنين السعوديين الذين لم يلحقوا بالتسجيل قامت الحكومة بتمديد فترة التسجيل.
طريقة التسجيل في التعداد السكاني الذاتي للإحصاء السعودي 1443
تعد هذه المرة الخامسة التي تقوم المملكة العربية السعودية بعمل احصائيات وجمع بيانات السكان، وبدأ التسجيل في الإحصائيات من يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022، وطريقة التسجيل هي:
- على المتقدم الدخول إلى رابط الهيئة العامة للإحصاء السعودي.
- بعد ذلك قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية ثم الدخول إلى القائمة.
- ثم النقر على أيقونة التعداد الذاتي.
- بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة النفاذ الموحد.
- ثم قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب.
- سيظهر أمامك نموذج التسجيل قم بملئ البيانات المطلوبة للتسجيل ( الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال).
- بعد ذلك قم برد على بعض الأسئلة التي يتم تقديمها في التسجيل.
- التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.
- ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل.
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