نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هناااا نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة بالإسم فقط 2022 وجميع المحافظات في 3 خطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة بالإسم فقط 2022، التي يتزايد عليها عمليات البحث يومياً منذ الإنتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، كي يطمن جميع الطلاب واولياء الامور في مصير اولادهم في جميع المحافظات، حيث يتم ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي من محافظة إلى أخري، بسبب الانتهاء من التصحيح والاعتماد من المحافظ، ويمكن الكشف عن معرفة النتيجة بالاسم فقط او رقم الجلوس فقط او اسم المدرسة فقط.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالإسم فقط 2022

يتم الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بمحافظة الجيزة لعام ٢٠٢٢م بالاسم فقط من خلال اتباع الخطوات كالتالي:

القيام بالدخول علي لينك الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة من خلال النقر علي هذا الرابط.

الضغط علي الشهادة الاعدادية الجيزة .

. الذهاب بك إلي خانات البحث بالاسم او رقم الجلوس او المدرسة حيث يتوجب عليك الاختيار كما تحب.

بعد اختيار الطريقة التي ترغب في الحصول علي درجاتك بها قم بالنقر علي بحث وسوف يظهر نتيجتك عند فور الظهور.

نسبة النجاح في محافظة الجيزة للشهادة الاعدادية لعام ٢٠٢٢م للترم الأول التي اشار إليها السيد محافظ الجيزة، والتي وصلت الي ٧٣.٢٦℅ ونسبة نجاح الاعدادي مهني ٧٩.٥٣℅ ونسبة نجاح المكفوفين ٦٧.٨٦℅ اما الصم وضعاف السمع وصلت الي ٩٠.١٤% نسبة النجاح وان نسبة الرسوب بصفة عامة في مديرية الجيزة التعليمية حوالي ٢٦.٧٤℅ حيث ان محافظة الجيزة تفوقت علي محافظة القاهرة في النجاح بنسبة ٢٦.℅.

رابط نتيجة الترم الثاني للشهادة الاعدادية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

طريقة تقديم التظلمات للشهادة الاعدادية

تتم عملية تقديم التظلمات لطلاب وطالبات المرحلة الإعدادية عن طريق قيام ولي الامر بالذهاب الي مكتب شئون الطلبة بالمديرية لملأ نموذج طلب اعداد فحص والقيام بتحديد المواد التي يرغب في الكشف عنها للتظلم والقيام بسداد مبلغ ٢٠ جنيه مصري للخزينة لكل مادة.

ذهاب ولي الامر الي مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الاعدادية بالمجمع الخدمي للامتحانات بحي الزهور، في محافظة العريش، بجوار خزان المياه لكي يقوم بتسليم الطلب الخاص ابنة او ابناتة ليتم تحديد جلسة اطلاع له.

يتوجه ولي الامر والطالب بالذهاب في الموعد المحدد لجلسة الاطلاع علي كراسة الاجابة الخاصة بالمواد وكتابة الملاحظات علي النموذج الخاص بذلك.

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