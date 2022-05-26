“نتائج 6 ابتدائي” رابط نتيجة الصف السادس الابتدائى 2022 بالاسم ورقم الجلوس وزارة التربية والتعليم

تعرف على رابط نتيجة الصف السادس الابتدائى 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم، بعد انتهاء طلاب الشهادة الابتدائية من أداء جميع امتحانات الفصل الدراسي المقررة عليهم، بدأت لجان الكنترول في أعمال تصحيح ورصد درجات اختبارات الترم الثاني، حيث تم اعتماد النتائج في عدد من المحافظات وتمكن الطلاب من التعرف على النتائج التي حصلوا عليها، ويترقب عدد كبير من طلاب وطالبة سادسة ابتدائي ظهور النتائج في المحافظات التي لم تظهر بها، حيث تستعد مديريات التربية والتعليم إلى إعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة فور إعلان ظهورها فورا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

بحسب مصادر رسمية في مديريات التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، ستظهر نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يتم العمل على تجهيز نتائج الطلبة في الكشوفات، وقد أدى طلاب الصف السادس الابتدائي في الجيزة آخر امتحان لهم في 12 مايو الجاري فيما انهى طلاب سادسة ابتدائي في محافظة القاهرة من تقديم آخر اختبار لهم في الثامن عشر من الشهر نفسه، وتسود حالة من الترقب وسط أولياء الأمور وعشرات الآلاف من الطلاب الذين خاضوا الامتحانات النهائية بانتظار ظهور النتائج، ومن المقرر أن تظهر نتيجة السادس في القاهرة عبر البوابة الإلكترونية التابعة لها، وسنتعرف على رابط الاستعلام المخصص لمعرفة النتيجة حيث يمكن الانتقال إلى الرابط التالي والاطلاع على النتائج من هنا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 بالاسم فقط

تستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ للإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بأن الكنترولات تعمل على تجهيز النتائج وذلك مع قرب انتهاء أعمال تصحيح ورصد الدرجات، وتعمل اللجان على الاسراع في التصحيح من أجل ظهور النتيجة في أقرب وقت ممكن، وأكد وكيل الوزارة على أن اللجان ملتزمة في معايير التصحيح بحيث يأخذ كل طالب حقه، وستكون نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الترم الثاني متاحة أمام الطلاب مجانا، كما يمكن الحصول على النتيجة في المدارس في اليوم التالي من الإعلان عنها.

لينك نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 بالاسم