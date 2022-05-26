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عمر شويل - جدة موعد نتيجة الإعدادية في الشرقية والتي تعتبر من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية في أعداد الطلاب، بالإضافة إلى محافظات القاهرة والقليوبية والبحيرة والجيزة، حيث حضر امتحانات إتمام التعليم الأساسي بالمحافظة أكثر من 25 ألف طالب وطالبة من ابناء الثالث الإعدادي وانتهت الامتحانات بسلام وبقي الإعلان عن نتيجة الطلاب.

preparatory موعد نتيجة الإعدادية في الشرقية Alsharkiya برقم الجلوس وجميع المحافظات

قامت جميع المدارس في محافظة الشرقية بالإبلاغ عن انتهاء الامتحانات فيها، كما أعلنت عن الانتهاء من جميع أعمال التصحيح بكافة كنترولات التصحيح، وقد تم متابعة لجان الامتحانات من مديرية التربية والتعليم ممثلة في المسؤولين فيها عن كثب للوقوف على سير الأعمال الامتحانية والوقوف على شكاوى الطلاب، ولم يتلقى موظفي المديرية شكاوى كبيرة من صعوبات في المواد إلا من صعوبات قليلة، ولم يتم الإبلاغ عن تسريب للامتحانات أو أعمال للغش الجماعي أو تسريب للامتحان عبر صفحات الإنترنيت.

المؤشرات الأولى لنتائج الطلاب

تشير المؤشرات الأولى للطلاب لارتفاع جديد في نسب النجاح بين الطلاب، ويتم إتاحة التعرف على نتائج جميع المواد بعد أن يتم تفعيل رابط استخراج النتائج، ويقوم السيد محافظ الشرقية بالإعلان عن اعتماد النتائج ونسب النجاح وأيضا أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في المحافظة في مؤتمر صحفي على قناة الشرقية المحلية، ويتم بعد ذلك تفعيل رابط استخراج النتائج.

توزيع درجات الطلاب في الشهادة الإعدادية دور مايو 2022

مادة اللغة العربية 80 درجة درجة اللغة الإنجليزية 60 درجة درجات مادة العلوم 40 درجة مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة درجات مادة الرياضيات 60 درجة.

كيفية التعرف على نتائج جميع محافظات الجمهورية في دور مايو 2022

تقم العديد من المدارس بتعليق نتائج الطلاب في الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي أو تنزيلها عبر الموقع الإلكتروني لنتائج كل محافظة على حده، على أن يتم بداية انتظار موعد الإعلان عن نتيجة الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية وجميع المحافظات ابتداء من الأسبوع المقبل، على أن يتم متابعة آخر الأخبار عبر الصحف ووسائل الإعلام الرسمية.

كيفية معرفة نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظات الجمهورية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

خطوات استخراج نتائج الشهادة الإعدادية (محافظة الشرقية)

يقوم الطلاب بمتابعة اخبار ظهور النتائج عبر القنوات التلفزيونية المحلية ومواقع الأخبار الرسمية. يتم متابعة أسماء الأوائل. يقوم الطالب بالاستعلام عن ( نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية ) على الفور. يتم تسجيل اسم الطالب ورقم الجلوس واسم المدرسة.

يمكن للطالب أن يترك رقم الجلوس في تعليق على المقال على أن يقوم موقع ثقفني بالبحث عن النتيجة وإرسالها على رسائل الطالب.