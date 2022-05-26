إعرف نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس من خلال بوابة النتائج

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نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، صدرت نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظات الجيزة والاسكندرية وبعض المحافظات الاخرى في المدارس، وذلك حسب اخر تصريحات رسمية من الإدارات التعليمية في تلك المحافظات، مما أدى إلى زيادة البحث عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، وذلك ليتعرف كافة الطلاب وأولياء الأمور في الصف الرابع الابتدائي عن النتيجة الخاصة بهم، ويأتي ذلك تزامنًا مع مرور أكثر من أسبوعين على تاريخ اخر امتحان قد قام بتأديته طلاب الرابع الابتدائي، حيث انه قد تم الإعلان من قبل المسؤولين ان النتيجة من المقرر ان تصدر بعد انتهاء الطلاب من الامتحانات الخاصة بهم بحوالي اسبوعين فقط.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022
لقد تم الاعلان من قبل بعض الجهات المسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن نتيجة الطلاب في الصف الرابع الابتدائي من المقرر أن تصدر خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك من خلال الموقع الالكتروني المخصص للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 وهو موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، حيث ان هذا هو الموقع الوحيد المعتمد لكافة الطلاب للحصول على النتيجة، على أن يتم البحث عنها من خلال الرقم القومي الخاص بكل طالب فقط، ولا يتطلب الحصول على النتيجة بيانات أكثر من تلك.
طريقة الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022
أصبح من السهل الآن لكافة الطلاب وكافة أولياء الأمور التعرف على طريقة الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، حيث ان النتيجة من المقرر أن تظهر الكترونيا من خلال شرائط الألوان، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، وذلك عن طريق إجراء الخطوات التالية:
- قم بالضغط على الرابط التالي وهو رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.
- بعد الدخول إلى الموقع ستظهر أمامك بعض الخيارات التي تم اتاحتها داخل الموقع، اضغط على “نتيجة مراحل النقل”.
- قم بكتابة البيانات المطلوبة منك من الرقم القومي والمرحلة الدراسية والفصل الدراسي وغيرهم.
- بعد الانتهاء من ادخال البيانات اضغط على استعلام، وستظهر لك كافة تفاصيل النتيجة.
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