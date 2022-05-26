نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل الان نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس لجميع المحافظات في المقال التالي
نتيجة الشهادة الاعدادية 2022
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس الترم الثاني
تجرى الآن أعمال التصحيح في اغلب المحافظات لأوراق الإجابة الخاصة بالشهادة الإعدادية، وذلك حتى يتم الإعلان عن النتائج في اقرب وقت ممكن، لطمئنة الطلبة وأولياء الأمور، وقد قمنا من خلال موقع ثقفني بتوفير رابط مباشر للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية فور الإعلان عنها واعتمادها في محافظات الجمهورية المختلفة، فقط يمكنك الدخول إلى الرابط وتحديد المحافظة التابع لها الطالب، ثم يتم إدخال رقم جلوس الطالب المراد معرفة نتيجته.
شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية
خلال فترة الامتحانات ظهرت بعض الشكاوى من امتحانات بعض المحافظات خاصة محافظة الإسكندرية والقاهرة، حيث اشتكى الطلبة في الإسكندرية من صعوبة التاريخ، أما في محافظة القاهرة فقد كان امتحان مادة الهندسة خراج التوقعات، فقد كان صعبا لدرجة كبيرة ومحطما لآمال الكثير من الطلبة والطالبات، أما في محافظة مطروح فقد تم إلغاء امتحان احد المواد لاكتشاف حدوث تسريب في الامتحان قبل ساعات من بدء اللجان، هذا وقد اكدت المديريات التعليمية أنه سيتم الاخذ في الاعتبار الشكاوى التي ترد إلى الغرف المركزية للامتحانات في كل محافظة، وذلك حرصا على مستقبل الطلبة والطالبات، حيث سيتم مراعاة توزيع الدرجات حتى يحصل كافة الطلبة والطالبات على حقهم في الدرجات، حيث تحرص الوزارة على حصول كل طالب على ما يستحقه من درجات.
ظهرت الان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ
ظهرت الان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2022 الفصل الدراسي الثاني، ويترقب الطلاب ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي في باقي المحافظات، والان يمكنكم الدخول الي “بوابة نتائج محافظة كفر الشيخ” للحصول على النتيجة واسخراجها برقم الجلوس بشكل فوري وسريع، مع اطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.
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