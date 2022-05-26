بوتين: لا يمكن لأى دولة عزل روسيا عن النظام الدولى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين فى كلمة له أمام المجلس الاقتصادى الأوراسى الأعلى، أنه هناك عدد من الدول بدأت تتخذ سياسات مستقلة عن الغرب، مؤكدا أن تجاهل المصالح الأمنية للدول تسبب فى فوضى على المستوى الدولى. وتابع إنه على روسيا أن تهيئ الظروف للاستثمارات الخارجية، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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