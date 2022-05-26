التضخم ينهش بريطانيا.. والإنجليز يسرقون المتاجر

جدة - نرمين السيد - قال مديرى السوبر ماركت والخبراء فى بريطانيا، إن "هناك ارتفاعا فى معدلات السرقة فى المتاجر، وسط تضخم قياسى تعيشه البلاد"، مشيرين إلى أن عدد السرقات يتزايد منذ بداية العام، حين بدأت أسعار السلع والخدمات فى الارتفاع بشكل حاد.
كذلك، قال برايان روبرتس، مؤسس شركة شوبفلور إنسايتس التجارية الاستشارية إن "الوضع يزداد سوءا بالتأكيد"، مضيفا إن معدلات الجرائم المبلغ عنها باتت فى أعلى مستوياتها، وفق ما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية .
يذكر أن وزير المالية والخزانة البريطانى ريشى سوناك، كان قد حذر منذ عدة أيام من أن الوضع الاقتصادى خطير للغاية وأن الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة، بعد الكشف عن أن الأسعار ترتفع بأسرع معدل لها منذ 40 عاما.
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