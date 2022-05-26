عاجل- ألمانيا تكشف موعد تخليها عن الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال شولتس فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، "نخطط للاستغناء عن الغاز الروسى بنهاية العام الجارى"، مضيفا لن نجلب الناتو إلى أى صراع مع روسيا.
وفيما يخص الصراع فى كييف، قال المستشار الألمانى، إنه "لن يسمح لروسيا بإملاء شروط السلام فى أوكرانيا".
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