العالم اليوم - بلومبيرغ: أنباء عن اعتقال زعيم داعش الجديد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 مايو 2022 01:22 مساءً - أفادت وكالة "بلومبيرغ"، الخميس، باعتقال القوات الأمنية التركية للزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي، أبو الحسن القرشي.

وقال مسؤولون أتراك بارزون إن زعيم تنظيم داعش الجديد قد ألقي عليه القبض في مدينة إسطنبول التركية.

وذكر المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب والمخابرات اعتقلت "رجلا يَعتقدون أنه قاد التنظيم المتطرف، منذ مقتل قائده السابق في عملية أميركية في سوريا في فبراير الماضي".

وكشف موقع "OdaTV" الإخباري التركي هوية المعتقل، قائلا إنه "أبو الحسن القرشي".

هذا ولم تتمكن "بلومبيرغ" من التحقق من هوية الرجل المعتقل من قبل السلطات التركية.

وجاء إعلان تعيين أبو الحسن الهاشمي القرشي في رسالة صوتية مسجلة نشرها التنظيم الإرهابي على الإنترنت، بعد أسابيع من مقتل أبي إبراهيم القرشي، الذي خلف أبا بكر البغدادي في 2019.