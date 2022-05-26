عاجل نتائج أسماء المقبولين للحج في الاردن حصة الاردن في المشمولين بالحج

يبحث العديد من المواطنين في كل مكان في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الان عن أسماء المقبولين في الحج في الاردن، حيث أنها الان من أكثر الكلمات بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفي الدولة الأردنية الشقيقة حيث ينتظر العديد من المواطنين أن تأتي أسمائهم في قرعة الحج في الاردن، وينتظر إعلان أسماء قرعة الحج اليوم الخميس الموافق السادس والعشرون من شهر مايو الجاري لعام 2022 عبر المؤتمر الصحفي الذي يكون بعد دقائق في الثانية عشر ظهر اليوم، ونتابع معكم من خلال موقعنا تفاصيل كيفية الاستعلام عن قرعة الحج الاردن واسماء المقبولين في الحج فور صدور الأسماء عبر الموقع الرسمي من خلال تلك المقالة، تفاصيل هامة حول كيفية الاستعلام عن نتائج قرعة الحج لعام 2022.

نتائج قرعة الحج بالأردن 2022 الان

ويمكن للجميع الاستعلام عن نتائج قرعة الحج بعد أن يتم عقد المؤتمر الصحفي في مسجد الشهيد العبدلي في الاردن بقاعة المؤتمرات الكبرى حيث من المنتظر في جميع الأماكن في المملكة العربية الأردنية الهاشمية إعلان أسماء المواطينين الذي قد تم قبولهم في قرعة الحج وجاءت أسمائهم من أجل زيارة السعودية وأداء مناسك الحج فيها، ويتم إعلان أسماء المقبولين من خلال وزير الأوقاف محمد الخلايلة ونتابع معكم أيضاً تفاصيل الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للحج في الاردن.

كيفية الاستعلام عن نتائج الحج في الاردن

في البداية لكي تم الاستعلام عن نتائج الحج في المملكة الاردنية على الشخص التوجه إلى الموقع الرسمي قرعة الحج.

ثانياً التوجه نحو كلمة تسجيل رقم الطلب في الحج وعرض نتائج قرعة الحج، وبالتالي سوف يتم ظهور النتايج الخاصة به في أسرع وقت.

وينتظر العديد من المواطنين في الاردن الان الألاف والألاف منهم حيث يتم إختيار أسماء المقبولين بوظائف الحج خلال دقائق قليلة من الان يوم الخميس الموافق السادس والعشرون من شهر مايو الجاري، ويتم أختيار 3600 اسماً فقط من المقبولين لقرعة الحج في الاردن لعام 2022، ونتابع معكم التفاصيل الكاملة، ويمكن للمواطنين الان متابعة الاستعلام عبر الرابط الرسمي الموضح أعلى المقال.