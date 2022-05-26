نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الإجتماعية توضح خطوات الحصول على المعاش لمن بلغ سن التقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت التأمينات الاجتماعية عن مجموعة من الخطوات يقوم بها من بلغ سن التقاعد للحصول على المعاش، حيث تساءل عدد من الأشخاص عن كيفية إسقاط اسم الوالد من التأمينات للحصول على المعاش، حيث أنه من المعروف أن قانون التأمينات الاجتماعية ينص على حصول الأشخاص التابعين للوظائف الحكومية أو الخاصة على راتب التقاعد بعد الوصول إلى سن المعاش.

المؤسسة العامة للتقاعد

هي مؤسسة حكومية تقدم خدمات متعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية مثل راتب التقاعد، ويحصل عليه جميع الأشخاص العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص بعد انقضاء سنوات العمل وصولهم إلى سن المعاش، ويحصلون أيضا على رواتب المعاش التقاعدي المبكر.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن بعض الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن راتب التقاعد وهي:

يجب الدخول إلى الرابط الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد.

يقوم المتقدم بالطلب بإدخال البيانات الخاصة به، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم يضغط على بدء الخدمة.

يقوم المتقدم بالضغط على خيار الخدمات من القائمة، ثم يضغط على استعلام عن راتب التقاعد.

يدخل جميع البيانات المطلوبة منه، ثم يتأكد من صحتها.

سيتم ارسال رمز التحقق له، يجب القيام بادخاله، ثم اضغط على استعراض بيانات المعاش.

خطوات لمن بلغ سن التقاعد للحصول على المعاش

يجب على كل من وصل إلى سن التقاعد اتباع الخطوات التالية للحصول على معاش المؤسسة العامة للتقاعد وهي كالتالي:

يجب أن يقوم المتقدم بتسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي على موقع التأمينات الاجتماعية.

ثم يختار رابط التسلسل الزمني للاشتراكات.

يقوم المتقدم بالضغط على خيار رابط المدة المعينة.

يجب أن يختار تعديل مدة الاشتراك.

ستظهر أمامه قائمة يقوم المتقدم باختيار تعديل تاريخ الاستبعاد.

يقوم بإدخال تاريخ الاستبعاد الجديد ثم يوافق على التغيرات.

يجب أن يقوم المتقدم بإدخال كود التحقق المرئي ثم يضغط على خيار الإرسال.

احتساب رواتب التقاعد الشهرية للمستفيدين

وتم إتاحة حاسبة التقاعد على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد، لاحتساب رواتب التقاعد الشهرية للمستفيدين، لإدخال بيانات خاصة بصاحب المعاش، ويتم احتساب قيمة الراتب عن طريق معادلة حسابية وهي حاصل ضرب الراتب الأساسي في مدة الخدمة قم قسمة الناتج على 480 للموظف العادي، 420 للعسكري.