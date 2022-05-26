موسكو تكشف حصيلة خسائر أوكرانيا العسكرية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إن القوات الروسية أصابت قذائف صاروخية ومدفعية فى 62 موقع قيادة أوكرانى، و407 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و47 موقعا للمدفعية و3 مستودعات.

وأضاف أنه تم تدمير المركز الأوكرانى للاستخبارات الإلكترونية، بما فى ذلك 11 من أفراد الطاقم القتالي، و15 متخصصا أجنبيا وصلوا مع الحراس فى منطقة نيكولاييف بالقرب من دنيبروبيتروفسك، كما تم قصف 48 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية، وبطاريتى مدفعية، ومستودعا للذخيرة، بالقرب من "نيكولايفكا" و"بيريستوفوى" فى دونيتسك.

كذلك أسقط الدفاع الجوى الروسى مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" فوق "جوساروفكا" فى منطقة خاركوف، وأسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية تحمل الذخيرة والأسلحة بالقرب من "كريميدوفكا" فى منطقة أوديسا. وتم تدمير وحدات ومعدات لواء هجوم المناطق الوعرة الأوكرانى العاشر، بالقرب من محطة "بوكروفسك".

يشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تم تدمير 178 طائرة أوكرانية، و126 مروحية، و1006 طائرات بدون طيار، 322 منظومة صواريخ مضاد للطائرات، و3258 دبابة ومدرعة أخرى، و430 راجمة صواريخ، و1671 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، بالإضافة إلى 3155 مركبة عسكرية خاصة.