نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع الدعم السكنى السعودي لشهر شوال 1443 وشروط التقديم في المقال التالي
موعد صرف الدعم السكنى لشهر شوال فى السعودية 2022، يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن موعد صرف الدعم السكنى المقدم من وزارة الإسكان لشهر شوال 1443، وهذا ما يهم شريحة كبيرة من محدودي الدخل الذين لا يمتلكون سكن مناسب لهم أو للشباب المقبلين على الزواج الذين يريدون امتلاك منزل خاص بهم، ويعد التمويل العقاري أحد المبادرات الهامة التي قدمتها وزارة الإسكان القائم على اقتراض مبلغ من المال يساعد فى شراء منزل ملائم والذي ينتظره الآلاف من الأشخاص لذلك نستعرض فى هذا المقال موعد صرف الدعم السكنى وكافة التفاصيل المتعلقة به.
موعد إيداع الدعم السكنى السعودي لشهر شوال 1443
حددت وزارة الإسكان السعودية موعد صرف الدعم السكنى على أن يكون فى يوم 24 من كل شهر ميلادي لذلك فإنه من المتوقع أن يتم إيداع الدعم فى البنوك لدى حسابات المستفيدين بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022، كما يمكن لكافة المتقدمين الاستعلام عن موعد الإيداع من خلال منصة سكنى الإلكترونية.
كيفية التسجيل فى دعم سكنى 1443
أتاحت وزارة الإسكان إمكانية بالتسجيل من أجل استحقاق الدعم السكنى من خلال الموقع الرسمي الخاص بها بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم التوجه إلى منصة سكنى الرسمية.
- قم بالضغط على خيار “تقديم طلب الاستحقاق”.
- قم بالضغط على “تسجيل مواطن مقيم”
- يطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية وإدخال كلمة المرور ثم ادخل الرمز المرئي المتواجد فى الصورة أمامك.
- اضغط على “تسجيل دخول” ومن ثم يمكنك ملئ البيانات المطلوبة وتقديم الطلب والانتظار إلى حين الرد بالاستجابة أو الرفض.
شروط استحقاق دعم سكنى
كانت قد حددت وزارة الإسكان السعودية مجموعة من الشروط التي يجب استيفائها على كل من يريد التقدم للحصول على الدعم السكنى والحصول عليه ومن أهمها ما يلي:
- أن تكون الأسرة سعودية الجنسية ومقيمة بشكل دائم بها.
- ألا يقل سن سن المتقدم عن 25 عاماً.
- عدم امتلاك الأسرة لمسكن مناسب من حيث المساحة وجودة البناء.
- ألا تكون الأسرة من المستفيدين لأي برنامج من برامج الدعم السكنى سواء كان حكومي أو خاص.
- أن يظل المتقدم مستوفي لشروط الاستحقاق من تاريخ التقديم وحتى موعد تخصيص الدعم السكنى.
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