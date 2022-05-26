عرض نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي

أعلنت العديد من المديريات التعليمية في مختلف محافظات مصر عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022،حيث تم الانتهاء من عمليات التصحيح بشكل كامل وبدأت بعدها مباشرة عمليات التجميع ورصد الدرجات كما تم اعتماد كشوفات الطلاب الناجحين من المحافظ قبل توزيعها على المديريات التعليمية، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم انه سوف يتم اعلان النتائج من خلال بوابة التعليم الأساسي للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم في استخراج درجاتهم بشكل إلكتروني، ومنذ ذلك الاعلان واشتعلت محركات البحث لمعرفة رابط بوابة التعليم التي توفر نتائج الطلاب، ومن خلال السطور التالية نرصد لكم كافة التفاصيل.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

استقبل طلاب الشهادة الابتدائية وأولياء أمورهمخبر ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، في الكثير من المحافظات المصرية، وبالفعل توجهوا في الحال للدخول على رابط موقع الوزارة الرسمي للحصول على النتائج التي أسفرت عن نسبة نجاح مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، على الرغم من حالة الجدل الواسعة التي شهدها هذا العام الدراسي بسبب التطوير في المنظومة التعليمية وآلية الامتحانات والاسئلة التي تكشف مدى فهم واستيعاب الطالب، ولا تعتمد على طريقة الحفظ والتلقين كما كانت في السابق، وهو ما يؤكد نجاح المنظومة التي اشرف على تطبيقها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

إيمانا من وزارة التربية والتعليم على ضرورة وأهمية مسايرة التطور التكنولوجي واكتساح العولمة كافة انحاء العالم، كان لزاما عليها تفعيل الطرق الالكترونية في حصول المواطنين على الخدمات المتاحة، لذلك تم تفعيل رابط بوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، وقد أوضحت الجهات المختصة الخطوات الآمنة لاستخراج النتيجة والتي تتمثل في التالي: