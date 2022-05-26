نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نتائج الطلاب” بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022 للإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس في المقال التالي
بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022، هي الجملة التي تتصدر قائمة الاكثر بحثا الآن عبر محرك البحث جوجل، وبدأ ذلك بالتزامن مع ظهور نتيجة صفوف النقل ونتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم تفعيل رابط خاص يتبع للموقع الرسمي للوزارة لإتاحة الفرصة أمام الطلاب وأولياء أمورهمفي استخراج النتائج الكترونيا من المنزل بكل سهولة ويسر، ونتيجة لكثرة التساؤلات حول رابط وخطوات استخراج النتائج قررنا ان نرصد لكم أهم التفاصيل في التقرير التالي.
بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022
لا شك أن تفعيل رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022، بات من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة متمثلة في وزارة التربية والتعليم لأبنائها الطلاب وأولياء أمورهم، إذ سهلت عليهم الكثير من الوقت والجهد في الحصول على النتيجة، بالإضافة إلى أنها ساعدت في الحد من ظاهرة التزاحم التي كانت السبب الأساسي في انتشار فيروس كورونا المستجد، وخلال الأيام القليلة الماضية استطاع الالاف من الطلاب وأولياء الأمور من اجراء الاستعلام عن النتائج التي أعلنت مديريات التربية والتعليم عن ظهورها، وخاصة نتيجة الرابع والخامس الابتدائي، وكذلك نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي، فضلا عن نتيجة اتمام الشهادة الابتدائية في العديد من المحافظات المصرية، ومن الجدير بالذكر أنه يشتد البحث عن رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني لمعرفة نتائج الشهادة الاعدادية التي من المفترض أن تظهر خلال الساعات القليلة القادمة.
طريقة الحصول على النتيجة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022
لم يكن الحصول على النتيجة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022 أمر معقد، حيث حرصت الوزارة على تبسيط الخطوات اللازمة لاستخراج الدرجات، وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:
- الدخول مباشرة على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022.
- تحديد المرحلة التعليمية التي يرغب المستعلم في معرفة النتيجة لها.وكذلك الفصل الدراسي.
- ادخال بيانات الطالب من الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي.
- الضغط على زر البحث لعرض النتيجة في غضون دقائق.
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