نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إظهار نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 لجميع المحافظات عبر بوابة النتائج الرسمية في المقال التالي
ينتظر قطاع عريض من الأسر المصرية الآن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني،2022 حيث انتهى الطلاب للتو من تأدية الامتحانات منذ أيام قليلة، لتبدأ بعد ذلك مباشرة فترة تصحيح أوراق الاجابات التي بدأت بالفعل بمجرد انتهاء الطلاب، ولا شك أنه يعيش الطلاب الآن حالة من القلق والتوتر حتى معرفة درجاتهم والاطمئنان عليها، إذ تعد الشهادة الاعدادية من أهم المراحل في حياة الطلاب ومسيرتهم التعليمية، لذلك تشتد عمليات البحث لمعرفة الموعد النهائي لظهور النتيجة، وكذلك عن الرابط المخصص لإعلانها، والخطوات اللازمة لذلك، ومن خلال التقرير التالي نرصد لكم أهم التفاصيل.
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022
لم يتم الكشفحتى هذه اللحظة عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، إذ أنه مازالت لجان الكونترول مستمرة في عمليات التصحيح والمراجعة بشكل دقيق ليحصل كل طالب على حقه بالكامل، نظرا لأهمية تلك المرحلة التي تؤهلهم للانتقال للمرحلة الثانوية، وقد شهدت امتحانات هذا العام استقرارا واضحا طوال فترة الامتحانات، إذ أنه لم يتم رصد أي مشاكل أو عقوبات طوال فترة الامتحانات ، ومن الجدير بالذكر أنه أدى الطلاب امتحاناتهم في لجان مؤمنة بشكل جيد مع الالتزام الكاملبتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، التي تضمن حماية أمن وسلامة الطلاب وكافة العاملين في المنظومة التعليمية.
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022
كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفعيل رابط خاص عبر موقع الوزارة الرسميليتمكن الطلاب من الحصول على درجاتهم من خلاله بكل سهولة، وذلك وفق التعليمات الصادرة عن الحكومة بضرورة التوجه إلى الخدمات الإلكترونية للحد من ظاهرة الازدحام والتكدس التي كانت تحدث أمام مقرات المديريات لتعليمية والمدارسللحصول على النتيجة، وقد أوضحت الخطوات اللازمة لذلك وتتمثل فيما يلي
- يدخل الطالب على بوابة التعليم الأساسي لمعرفة النتائج.
- ومن ثم يحدد المرحلة التعليمية والفصل الدراسي.
- ثم يقوم بإدخال بياناته كاملة مع إدراج رقم الجلوس.
- ومن ثم يضغط على ايقونة الاستعلام لتظهر تفاصيل النتيجة بالدرجات.
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