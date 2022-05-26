نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل إعلان أسماء المقبولين في الحج الأردن 2022 وزارة الأوقاف تُعلن نتائج قرعة الحج 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان أسماء المقبولين في الحج الأردن 2022، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً الآن، بالتزام مع إعلان وزارة الأوقاف الأردنية عن أسماء المشمولين بالحج في الأردن 1443، حيث يتم إعلان نتائج قرعة الحج لهذا العام ضمن فاعليات المؤتمر الصحفي، الذي تقيمه وزارة الأوقاف الأردنية اليوم الخميس الموافق 26/5/2022، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت الأردن، لعرض الترتيبات الخاصة بموسم الحج 1443-2022، هذا وكان من المقرر عقد هذا المؤتمر بالأمس ولكن تم تأجيله لليوم لظروف طارئة، وقد أعلنت الوزارة في وقت سابق عن فتح باب التقديم للحج هذا الموسم وتقدم نحو 20 ألف من المواطنين الأردنيين، وكان التقديم إلكترونياً من خلال بوابة الحج الأردنية لمن تنطبق عليه الشروط التي وضعتها الوزارة، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نتابع معكم أخبار إعلان النتائج فيما يلي.

نتائج قرعة الحج بالأردن 2022

تعقد اليوم وزارة الأوقاف الأردنية مؤتمراً صحفياً في قاعة المؤتمرات الكبري في مسجد الشهيد الملك المؤسس العبدلي، ويتم من خلال المؤتمر استعراض الترتيبات والقواعد التي يجب الالتزام بها خلال أداء فريضة الحج سواء من جانب البعثة المرافقة، أو من جانب الحجاج والشركات التي تنظم الإقامة والخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة، ويقوم وزير الأوقاف دكتور محمد الخلايلة بإعلان أسماء المقبولين في قرعة الحج هذا العام.

رابط أسماء المقبولين في الحج الأردن 2022

الدخول على موقع وزارة الأوقاف الأردنية “awqaf.gov.jo“.

أو الدخول المباشر على الموقع الإلكتروني “hajj.gov.jo“.

تسجيل رقم الطلب.

الضغط على نتائج الحج.

أسماء المقبولين في الحج 2022

ينتظر ألاف من المواطنين الذين تقدموا بطلب لأداء الحج هذا الموسم، إعلان نتائج وأسماء المقبولين في قرعة الحج بالأردن 2022.

حيث أنه سيتم اختيار 3600 فقط ممن ينطبق عليهم شروط أداء فريضة الحج هذا العام.

نظراً لما قررته المملكة العربية السعودية من نسبة للحجاج المقبولين من الأردن، حيث تم رفع عدد الحجاج هذا العام من الداخل والخارج، ليصل إلي مليون حاج مقسمين إلي 850 ألف من حجاج الخارج و150 من داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعد رفع حظر السفر والدخول للمملكة الذي كان مفعل بسبب فيروس كورونا.