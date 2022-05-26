محكمة إسرائيلية تؤيد حظر صلاة اليهود في المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 11:30 صباحاً - ألغت محكمة استئناف إسرائيلية، أمس الأربعاء، حكما أصدره قاضي محكمة جزئية بشأن مدى قانونية منع اليهود من الصلاة في حرم المسجد الأقصى، فيما حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من التوجه إلى تلك المنطقة.

وفي ظل “الوضع القائم” المستمر منذ عقود، إذ لا تسمح إسرائيل لليهود بالزيارة إلا بشرط الامتناع عن ممارسة الشعائر الدينية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد ألقت القبض على 4 أشخاص الأسبوع الماضي وحظرت عليهم دخول البلدة القديمة لمدة 15 يوما بسبب إقامة صلوات يهودية في الحرم القدسي، في انتهاك للوضع الراهن.

وطعن الشبان على قرار الشرطة، وقضت محكمة يوم الأحد بأن أفعالهم لم تشكل انتهاكا للأمن، وهو ما تبعه انتقادات وغضب في السلطة الفلسطينية والأردن، ما دفع مكتب رئيس الوزراء إلى إصدار بيان يؤكد فيه أنه لن يكون هناك تغيير في الوضع الراهن.

وأقيمت دعوى استئناف، أمس الأربعاء، أمام محكمة القدس الجزئية والتي أيدت قرار المنع.