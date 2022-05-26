كينيا تنفى تسجيل إصابات بـ جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "كابيتال إف إم" الكينى عن بيان الوزارة، أنه تم تشديد المراقبة فى جميع نقاط الدخول فى البلاد، كما تم اتخاذ تدابير استجابة قوية ومناسبة فى كينيا ومنطقة شرق إفريقيا، مضيفا "ليس لدينا ما نخشاه، سنستخدم نفس آليات المراقبة التى استخدمناها خلال فيروس كورونا للرد على تفشى مرض جدرى القرود".
تجدر الإشارة إلى تأكيد أكثر من 100 حالة إصابة بالمرض - الذى يسبب الطفح الجلدى والحمى- فى أوروبا والأمريكتين وأستراليا، ووفقا لخبراء، لا ينتشر جدرى القرود بسهولة بين الناس، وإن تهديده لا يمكن مقارنته بجائحة فيروس كورونا.
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