رئيس دونيتسك يكشف آخر تطورات الوضع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوشيلين: "وحداتنا موجودة فى عدد من المناطق.. أتحدث عن منطقة خيرسون ومنطقة زابوروجيه ومنطقة خاركوف"، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بتحرير خاركوف، ولكن يتعلق بحماية (دونيستك ولوجانسك) بالكامل.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد وقع أمس الأربعاء، على مرسوم يقضى بمنح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتى زابوروجيه وخيرسون فى أوكرانيا وفق إجراءات مبسطة.
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