انهيار اقتصادى فى الصين.. وتراجع الإنتاج الصناعى

جدة - نرمين السيد - وقال لى كه تشيانج فى مؤتمر عبر الفيديو، إن "الوضع الاقتصادى أسوأ مما كان عليه فى بداية أزمة كورونا، إذ سجلت المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالتوظيف والإنتاج الصناعى واستهلاك الكهرباء ونقل البضائع، تراجعًا ملحوظًا".
وأشار إلى أن "الصعوبات هى فى بعض الجوانب وإلى حدّ ما، أكبر من تلك التى كانت عام 2020 عندما كان الوباء يضرب بشدة" البلاد، وفق ما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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