جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الخميس - إن الحكومة الكورية الجنوبية سترسل الدفعة الثالثة من المعدات العسكرية التى تشمل أقنعة الغاز والعلب الخاصة بها ضمن الدفعة الثالثة من الإمدادات الإنسانية التى من المتوقع أن تبلغ قيمتها 1.5 مليار وون (1.18 مليون دولار) وذلك خلال الشهر المقبل.
وأوضح أن الحكومة الكورية ستتشاور مع دول معنية، لضمان إمكانية وصول المعدات إلى أوكرانيا فى وقت مبكر.
الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية قدمت دفعتين من المعدات العسكرية غير الفتاكة بما فيها السترات الواقية من الرصاص والوجبات الجاهزة للأكل والإمدادات الطبية وغيرها فى مارس وأبريل، ولا تزال الحكومة الكورية الجنوبية حذرة بشأن توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا، قائلة: "إن هناك حاجة إلى مراجعة حذرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سول تعتزم إرسال أسلحة غير فتاكة إلى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.