نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المقبولين في الحج 1443 الأردن وزارة الأوقاف تعلن 3600 أسم تم قبولهم وتحدد إجراءات الحج في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا حديث بين المتقدمين للحج هذا العام في المملكة الأردنية الهاشمية، سوى عن أسماء المقبولين في الحج هذا العام، وهناك حالة كبيرة من الترقب لجميع الأردنيين الذين قاموا بالتسجيل في الحج هذا العام، والذي وصل عددهم عشرون ألف متقدم، من من أتطبقن عليهم ضوابط وشروط الحج التي حددتها وزارة الحج السعودية هذا العام، وكانت وزارة الأوقاف قد أنهت كافة إجراءات إعلان الأسماء للمقبولين، حتى يستعدوا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالحج، من تجهيز أوراقهم وكافة المتطلبات.

كانت وزارة الأوقاف الأردنية قد نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أمس الأربعاء عن عقد مؤتمر صحفي للسيد وزير الأوقاف / محمد الخلايلة، لنشر أسماء المقبولين لهذا العام ولكن بعد نشر هذا الإعلان بساعات، أوضحت الوزارة أن المؤتمر تم تأجيله إلي غداً الخميس بمقر القاعة الرئيسية لجامع الشهيد الملك المؤسس، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم رابط الاستعلام الإلكتروني عن الأسماء التي تم قبولها للحج.

وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لإعلان الترتيبات المتعلقة بالحج. #وزارة_الأوقاف_الأردنية #الحج pic.twitter.com/0RnlNosJ9A — وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية – الأردن (@AwqafJordan) وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لإعلان الترتيبات المتعلقة بالحج. #وزارة_الأوقاف_الأردنية #الحج pic.twitter.com/0RnlNosJ9A — وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - الأردن (@AwqafJordan) May 24, 2022

رابط أسماء المقبولين في الحج الأردن

كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن تحديد 3600 تأشيرة حج للمملكة الأردنية الهاشمية، لهذا العام وهو عدد أقل من النصف بالنسبة للعدد الذي كانت تحصل عليه المملكة في السابق، قبل جائحة فيروس كورونا المستجد جاء هذا العدد بعد أن حددت المملكة أن العدد الكلي للحجيج هذا العام، هو مليون حاج من الداخل والخارج مقسمين على النحو التلي 850 ألف منن خارج المملكة، 150 ألف من حجاج الداخل.

رابط المشمولين بالحج 1443 الأردن

الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الحج الأردنية hajj.gov.jo .

. أو الدخول على موقع وزارة الأوقاف الأردنية eservices.awqaf.gov.jo.

كتابة الرقم الوطني ورقم طلب التسجيل للحج.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة لتظهر أسماء المقبولين للحج هذا العام.

وزارة الأوقاف الأردنية

سوف تعلن اليوم وزارة الأوقاف عن كافة ترتبات الحج لهذا العام للمقبولين، وتوضح أسعار الرحلات للحجاج ومواعيد دفع مبالغ الحج وكل الأمور المتعلقة بالحج لهذا العام، من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم في الثانية عشر ظهراً بتوقيت الأردن، بمقر قاعة مسجد الشهيد الملك المؤسس بالأردن، وهو المؤتمر المرتقب من الجميع لمعرفة كافة التفاصيل لحج هذا العام.