تقديم وظائف وزارة العمل mol.gov.om في سلطنة عُمان والتي يتطلع إليها الآلاف من الخريجين من المدارس والجامعات في السلطنة في الفترة الماضية، حيث أعلنت وزارة العمل عن برنامج ومبادرة لدعم الأجور لتوظيف أعداد من الخريجين بالسلطنة للسيطرة على أعداد كبيرة من صفوف العطالة بين صفوف الشباب بتوفير فرص وظيفية دائمة او مؤقتة لهم في العديد من التخصصات والعديد من الشهادات، المتوسطة والجامعية.

“جديد” تقديم وظائف وزارة العمل mol.gov.om مبادرة دعم الأجور 1443 لتوظيف 215 خريج

تقوم وزارة العمل في سلطنة عُمان بالحرص على حل المشاكل الوظيفية داخل السلطنة لتوفير الفرص الملائمة للشباب من جميع التخصصات، حيث تقوم بالعمل المباشر تحت توجيهات السيد الوزير على طرح مراحل توظيفية متتالية لتوفير العمل الملائم للشباب لاستيعاب الأعداد الكبيرة منهم والخريجين طوال السنوات العشرة الماضية وفق عدد من الشروط.

الشروط العامة للحصول على وظائف وزارة العمل

تقوم وزارة العمل في السلطنة بوضع عدد من الشروط العامة التي يكون على الراغبين في الحصول على فرص توظيفية مضمونة بالتقيد بها والتي يكون من أهم تلك الشروط:

أن يكون المسجل لطلب العمل من الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم للعمل من الخريجين أو من الحاصلين على الوظائف المطلوبة.

تكون الأولوية في العمل للحاصلين على الشهادات الأعلى أو الخبرات المطلوبة للتخصص المتاح.

يجب أن يقوم الخريج بالتسجيل في وزارة العمل في السلطنة (الاسم – رقم الهوية – سنة التخرج – الشهادة المتاحة – الخبرات المقدمة).

يقوم الخريجين والمسجلين في وزارة العل في سنوات مضت أن يقوموا بتحديث بياناتهم على رابط الوزارة لتأكيد البيانات وتأكيد عدم الحصول على عمل.

يجب أن يكون الراغب في التسجيل لم يسبق له العمل من قبل.

وظائف وزارة العمل في السلطنة

أعلنت الوزارة عن توفير 215 وظيفة جديدة تتاح في عدد من التخصصات والوظائف بمؤسسات القطاع الخاص ضمن برنامج دعم الأجور 1443 بالتوزيع التالي:

عدد 87 وظيفة لحاملي الشهادات الجامعية.

كما أعلنت عن توفير 34 وظيفة لحاملي الثانوية العامة أو الدبلوم.

بينما تم توفير عدد 42 وظيفة لحملة الدبلوم العام.

وكذلك تم توفير عدد 52 وظيفة للشهادات ما دون الدبلوم.

خطوات تقديم وظائف برنامج دعم الأجور الجديد