مقتل جندي تركي بهجوم في شمال العراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 10:33 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مقتل أحد جنودها في شمال العراق، خلال هجوم لحزب العمال الكردستاني.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الجندي قتل في هجوم لعناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصفه أنقرة بـ”الإرهابي”، حيث أطلقت تلك العناصر النار على منطقة تواجد جنود للجيش التركي، ما أدى لسقوط الجندي، محمد ميرال، قتيلا.

وكانت تركيا قد أعلنت عن مقتل 5 من جنودها وجرح اثنان آخران، خلال هجوم لعناصر حزب العمال، الثلاثاء.

وتعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بـ”الردّ على الهجمات الإرهابيّة الغادرة بإطلاق عمليّات جديدة”، على حد وصفه.