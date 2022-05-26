كورونا يواصل قصف العالم.. أعداد ضحايا كوفيد تصل إلى رقم مذهل

جدة - نرمين السيد - ففى إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 22 ألفا و561438 إصابة و 114 حالة وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 17 مليونا و312 ألفا و264 مصابا والوفيات إلى 166 ألفا و264 مصابا.

وفى اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4 آلاف و141 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 ملايين و431 آلاف و998 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 29 ألفا و743 حالة.

وأعلنت سلطات الصحة فى بريطانيا تسجيل إجمالى وفيات بلغ 177 ألفا و977 شخص، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و 238 ألفا و713 حالات إصابة.

كورونا فى العالم

وفى البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 157 ألفا و502 حالة إصابة و191 حالة وفاة جراء كوفيد 19 خلال الاسبوع الماضى.

وفى فيتنام، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1344 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 10 ملايين و712 ألفا و733 إصابة، وسجلت السلطات الصحية حالتى وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 43 ألفا و78 حالة.

وفى الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و982 ألفا و89 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 6 آلاف و339 حالة.

وفى كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 587 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و135 ألفا و128 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 3 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 15 ألفا و973 حالة.

وفى المجر، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3 آلاف و80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و917 ألفا و777 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 61 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 46 ألفا و507 حالات.

وفى الفلبين، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 ملايين و689 ألفا و457 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 60 ألفا و455 حالة.

وفى إيران، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 7 ملايين و230 ألفا و882 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 5 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 141 ألفا و293 حالة.

وفى صربيا، سجلت السلطات الصحية 291 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى مليونين و16 ألفا وإصابتين، كما سجلت 4 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و47 حالة وفاة.

وفى كوبا، سجلت السلطات الصحية 44 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و105 ألفا و91 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.

وفى بروناى، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 147 ألفا 271 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 95 حالة وفاة.

وفى كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 323 ألفا 406 حالات والوفيات إلى 5651 حالة.

وفى هولندا، سجلت السلطات الصحية 1056 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 8 ملايين و80 ألفا و32 إصابة مؤكدة، كما سجلت 4 وفيات، فبلغت حصيلة الوفيات 22 ألفا و314 حالة وفاة.

وفى لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 262 إصابة جديدة وحالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالى الإصابات إلى 827 ألفا و699 حالة إصابة فيما بلغت الوفيات 5 آلاف و818 حالة وفاة.

وفى بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 30 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و953 ألفا و328 إصابة، فيما ظل تراكمى الوفيات ثابت عند الـ29 ألفا و130 وفاة.