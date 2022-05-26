عاجل- كييف تفقد السيطرة على بحر آزوف إلى الأبد

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤول، فى تصريحات نقلتها وكالات الأنباء، "لقد فقدت أوكرانيا إمكانية الوصول إلى بحر آزوف، ولن تعود الموانئ فى منطقتى زابوروجيه وخيرسون مرة أخرى إلى سيطرة كييف".
وأشار إلى أن بحر آزوف سيعود مرة أخرى بحرا داخل حدود روسيا لأنه كان من قبل، حصريًا بحرًا داخل حدود الاتحاد الروسى".
وكان نائب رئيس وزراء حكومة القرم، جيورجى مرادوف، قد أعلن فى وقت سابق، إنه بعد تحرير ماريوبول، أصبح بحر آزوف بحرا مشتركا لروسيا ودونيتسك.
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