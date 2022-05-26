روسيا تعلن إبطال مفعول 24 ألف لغم فى دونباس

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة "تواصل وحدات الطوارئ العمل على إزالة الألغام من البنية التحتية والأراضى"، مشيرة إلى أنه تم مسح ما يقرب من 152 هكتارا، وتم اكتشاف حوالى 24000 لغم وإبطال مفعولها.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.