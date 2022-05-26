العالم اليوم - قتيل بـ"حادث غامض" بمنطقة عسكرية قرب طهران

انتم الان تتابعون خبر قتيل بـ"حادث غامض" بمنطقة عسكرية قرب طهران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 مايو 2022 10:22 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية الخميس أن "الحادث" الذي أفاد الاعلام الرسمي عن حصوله في منطقة بارشين جنوب شرق طهران، وقع في وحدة أبحاث تابعة لها وأودى بحياة "مهندس" وإصابة آخر.

وأفادت الوزارة في بيان عن "وقوع حادث مساء الأربعاء في إحدى الوحدات البحثية التابعة لوزارة الدفاع في منطقة بارشين"، ما أدى الى "مقتل المهندس إحسان قد بيغي وإصابة أحد زملائه".

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الإعلام المحلي مقتل شخص جراء "حادث صناعي" في منطقة بارشين التي تضم مجمعا عسكريا يشتبه بأنه سبق لإيران أن أجرت فيه اختبارات تفجير قابلة للتطبيق في المجال النووي.

وشهدت منطقة بارشين في يونيو 2020، انفجار "خزان غاز صناعي" قرب المجمع العسكري، وفق ما أعلنت في حينه وزارة الدفاع الإيرانية، مؤكدة أن الحادث لم يؤد لوقوع ضحايا.

وأشارت إلى أن الانفجار لم يقع في موقع عسكري، بل في "مساحة عامة".

ويشتبه بأنّ موقع بارشين شهد اختبارات على انفجارات تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي، وهو ما سبق لطهران أن نفته.

وكانت طهران ترفض قبل ذلك السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بزيارة الموقع، مؤكدة أنهم قاموا بعمليات تفتيش سابقة فيه خلال العام 2005 من دون اثبات حصول نشاط يثير الشبهات.

إلا أن الموقع خضع لتدقيق من الوكالة عام 2015، بعيد إنجاز الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، وقام المدير السابق للوكالة في حينه، الراحل يوكيا أمانو، بزيارة المكان.

وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه في 2018 معيدة فرض عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في أبريل 2021 بهدف إعادة تفعيل الاتفاق.

وبعد تحقيق تقدّم مهم في المفاوضات، علّقت المباحثات رسميا منذ مارس الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن.