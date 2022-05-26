تمويل كاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب للسعودي والمقيم من بنك البلاد

تمويل كاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية فيعد بنك البلاد من البنوك المميزة بالسعودية ويوفر الكثير والكثير من القروض الشخصية وأخرى عقارية وقروض السيارات المميزة واليوم من خلال هذا المقال بموقع ثقفني نتعرف معاً على التمويل الشخصي الذى يتميز بعدم الحاجة إلى ضامن أو تحويل الراتب من بنك البلاد بالسعودية وهو تمويل متاح للمواطنين السعوديين وأيضا متاح للمواطنين الغير سعوديين داخل أراضى المملكة العربية السعودية.

تمويل كاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من بنك البلاد

هذا التمويل الشخصي الذى لا يحتاج لتحويل الراتب ولا يحتاج إلى كفيل يستطيع التقدم عليه السعوديين وكذلك المقيمين بعد استيفاء الشروط التى حددها بنك البلاد بالمملكةالعربية السعودية ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون طالب الحصول على القرض من بنك البلاد بالسعودية عمره لا يقل عن 18عام وقت طلب التمويل.

يشترط أيضا أن يكون العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل يعمل لدى جهة عمل معروفة لدى بنك البلاد بالسعودية.

يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم يحصل على دخل شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

كذلك يشترط أن يكون العميل الغير سعودي المتقدم دخله الشهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

مزايا التمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من بنك البلاد بالسعودية

صمم التمويل الشخصي من بنك البلاد بالسعودية بالعديد من المزايا لكي ينال أرضاء العملاء وكذلك يوفر له إحتياجاتهم المالية ومن بين تلك المميزات ما يلي

يتميز القرض الشخصي من بنك البلاد بالسعودية بأنه يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز القرض الشخصي من بنك البلاد بأنه لا يحتاج إلى كفيل.

أيضا من أهم مزايا تمويل بنك البلاد بالسعودية بأنه لا يشترط تحويل الراتب للعاملين بالمصارف.

العملاء يستطيعون الحصول على قرض إضافي.

التمويل الشخصي لدى بنك البلاد تصل قيمة إلى 2000000 ريال.

مدة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات.

يتمكن من العملاء من السداد المبكر.

الأوراق المطلوبة لطلب التمويل لدى بنك البلاد بالسعودية

هناك مجموعة من الأوراق لابد من أن يقدمها العميل طالب الحصول على التمويل الشخصي من بنك البلاد بالسعودية ويمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك البلاد لمعرفة المزيد وهي