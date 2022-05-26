نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإسم ورقم الجلوس| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني ظهرت في كل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022، هو أكثر ما يزيد عنه البحث حالياً ويشغل بال جميع الأسر المصرية، والتي لديها طالب في الصف الثالث الإعدادي، فنتيجة الإعدادية هي نتيجة اتمام مرحلة التعليم الأساسي، وهي أول سنة شهادة في حياة الطالب التعليمية، كما أن مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية يُحدد التعليم الثانوي الذي سيلتحق به، إما التعليم الفني أو التعليم الثانوي العام، لذا يهم جميع طلاب الشهادة الإعدادية بمختلف المحافظات، التعرف على نتيجتهم التفصيلية في كل المواد التي أدوا امتحاناتها خلال الفصل الدراسي الثاني، ويحصلوا على شهاداتهم الرسمية بتفصيل درجات المواد، ولكي يطمأنوا على مستوى ما حصوله من جد واجتهاد في المذاكرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022

تُعلن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة، في غضون أيام قليلة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022، حيث عكفت لجان الإعدادية بمختلف المحافظات، على تصحيح النتائج ومراجعتها فور انتهاء امتحانات الإعدادية بكافة المحافظات، وتكون أول المحافظات في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، هي محافظة القاهرة ثم الجيزة ثم الإسكندرية ثم القليويبية والمنوفية والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وكفر الشيخ وباقي المحافظات تباعاً.

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بالفعل في كافة المحافظات، وتتجه أنظار الطلاب حالياً لموقع وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، والتعرف على مجموع درجات كل المواد، مع العلم أنه وفقاً لتوزيع درجات الشهادة الإعدادية، فإن المجموع الكلي للدرجات هو 280 درجة مقسمة على مواد الشهادة الإعدادية الخمس التي تضاف للمجموع.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022

يمكن من خلال الروابط التالية التعرف على نتائج الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات، فقط اختر المحافظة التابع لها واضغط على الرابط لتظهر لك تفاصيل النتيجة الخاصة بك، مع العلم أنه يمكننا مساعدتك في الحصول على النتيجة من خلال ترك تعليق برقم الجلوس في الأسفل.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

أوائل الشهادة الإعدادية 2022

عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمختلف المحافظات، يتم نشرها على مواقع المديريات التعليمية بالمحافظات، ليستطيع الطلاب الإطلاع على نتائجهم الكترونياً بدون الحاجة للذهاب إلى المدارس، وذلك للتسهيل عليهم ومنع التكدس والزحام بالمدارس، ويكون الإستعلام بواسطة الإسم ورقم الجلوس، ويتم قبل إعلان النتيجة اعلان أسماء الطلبة الأوائل على مستوى كل محافظة على حدا، وهم الذي حصلوا على الدرجات النهائية في كافة المواد، ويتم تكريمهم على مستوى المحافظة ونشر أسمائهم وصورهم على الإنترنت.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

الدراسات: 40 درجة.

الرياضيات: 60 درجة.

العلوم: 40 درجة.

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