نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات تعلن عن عقوبة صاحب العمل المخالف في المقال التالي

عمر شويل - جدة في خبر تداولته جميع مواقع التواصل ووكالة الأنباء السعودية بتاريخ الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021 م أعلن الحساب الرسمي لمصلحة الجوازات السعودية بالتعاون مع وزارة العمل ، والتابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ، علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، عن الجوازات تعلن عن عقوبة صاحب العمل المخالف ، و الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص ، وتأتي هذه العقوبات وفق مبادرة ” #وطن_بلا_مخالف ” ، والتي ترعاها وزارة الداخلية السعودية ، وقد وضح البيان الصادر تحت عنوان الوقاية أمان ، تفاصيل الغرامات والعقوبات في حق صاحب العمل والعامل ، ودعت المديرية إلى الإبلاغ عن مخالفي نظامَي الإقامة وأمن الحدود بالمملكة ، ومن خلال مقالنا نعرض لكم بيان المخالفات والعقوبات ، ويمكنكم أيضاً التعرف علي تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين وعقوبة احتفاظ صاحب العمل بجواز الوافد للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

الجوازات تعلن عن عقوبة صاحب العمل المخالف

أعلنت مصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية في بيان لها عبر الوسائل الإعلامية ووكالة الأنباء السعودية عن بدأ تطبيق نظام العقوبات في حق صاحب العمل الذي يعطي الحق لعمالته بالعمل لدي الغير لحسابه أو لحسابهم ، وجاءت العقوبات كالتالي :

تطبق قيمة غرامة مالية تصل إلي مائة ألف ريال سعودي علي صاحب العمل المثبت في حقه ذلك.

يتم تطبيق عقوبة الترحيل في حق صاحب العمل إن كان وافداً.

يعاقب بالسجن لمدة تصل إلي ستة أشهر عن المخالفة.

كذلك يعاقب بالحرمان من أحقية الاستقدام من الخارج لمدة تصل إلي خمس سنوات.

تطبق أكثر من غرامة وفق عدد العمالة المضبوط وضعهم المخالف.

و أكدت المديرية العامة للجوازات أن صاحب العمل الذي يمكن عمالته من العمل عند غير صاحب العمل يعرض نفسه للغرامات والعقوبات عن كافة العمال بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة الذي يعمل عند غير صاحب العمل.

الإبلاغ و التواصل مع الجوازات السعودية

وقد أعلنت الهيئة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن ضرورة الإبلاغ عن المخالفين لقوانين العمل بالمملكة ، وقواعد تنظيم شؤون الوافدين ، ودعت المديرية إلى الإبلاغ عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود وذلك عن طريق الاتصال بالأرقام المعلنة :

بالنسبة لمنطقتي مكة المكرمة والرياض : الاتصال علي الرقم الموحد 911.

بالنسبة لباقي مناطق المملكة : يتم الاتصال علي الرقم الموحد 999 .

كما يمكن الاتصال عن طريق الرقم الموحد للهيئة العامة للجوازات : 8004399999 .

أو عن طريق التواصل بالبريد الإلكتروني علي العنوان : [email protected]

والدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بوابة أبشر للوصول لإدارة الجوازات.

ونوهت المديرية العامة للجوازات بضرورة التزام أصحاب العمل بقوانين وضوابط النظام والعمل ، وذلك لتجنب عقوبات مخالفة عمل العامل الوافد لدي الغير ، وأوضحت الإجراءات حال تكرار مخالفة الكفيل لنظامي العمل والجوازات والقيام بتشغيل العمال لدي صاحب عمل آخر.

رفع حظر سفر السعوديين إلي تايلاند

أعلن الحساب الرسمي للمصلحة العامة للجوزات السعودية منذ ساعات علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن :

يتم رفع الحظر الخاص بسفر المواطنين السعوديين إلي مملكة تايلاند.

كذلك يسمح لمواطني تايلاند بدخول المملكة.

وشددت الجوازات علي ضرورة حفاظ المواطنين علي جوازات سفرهم وعدم رهنها أو الإهمال في التعامل بها.

وكانت المملكة قد رفعت مؤخراً التشديدات الاحترازية علي الزائرين والمعتمرين.

وتدعو الجوازات المقيم الذي يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص إلي الالتزام وتصحيح وضعه للعمل في المنشآت التابعه لكفيله.

وأوضحت الصفحة الرسمية للجوازات أن صاحب العمل الذي يُمكِّن عمالته من العمل لدي الغير سيقع تحت المساءلة القانونية.

أما عقوبة المقيم الذي يعمل لدي غير كفيله بمخالفة نظام العمل يعاقب بغرامات وحتي الترحيل مع عقوبات لصاحب العمل الذي يترك عماله يعملون لدي الغير.