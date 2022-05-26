روسيا: سنحقق فى اكتشاف مقبرة جماعية لمئات الأشخاص فى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - وأصدرت لجنة التحقيقات الروسية بيان قالت فيه إنها ستجرى تحقيقًا فى مسار القضايا الجنائية بشأن اكتشاف مقبرة جماعية لضحايا تتهم جنود أوكرانيا فى ماريوبول، بقتلهم

وأكدت أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات خلال التحقيق، للكشف عن هوية الضحايا والمتورطين فى الجريمة، مشيرة إلى أن شهود عيان أكدوا احتواء المقبرة على رفات مئات الأشخاص.

وكان عمدة ماريوبول كونستانتين إيفاشينكو أعلن عن العثور على مقبرة جماعية داخل حدود ماريوبول المحررة فى المقبرة القديمة.