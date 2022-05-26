الجيش اليمنى: الحوثيون ارتكبوا 68 انتهاكا للهدنة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، تمثل انتهاكات الحوثين فى 21 خرقًا فى محور حيس جنوب الحديدة، و16 خرقًا فى محور تعز، و11 خرقًا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب.

وأفادت الوكالة بأن الميليشيات المدعومة من إيران ارتكبت أيضًا ثمانية خروقات فى محور البرح غرب تعز، وسبعة خروقات غرب حجة وثلاثة فى جبهة الملاحيظ بمحور صعدة، وخرقين فى محور الضالع.

وذكرت أن الخروقات تنوعت بين عمليات إطلاق نار بالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ومحاولات تسلل إلى مواقع عسكرية غرب محافظة حجة، فضلا عن استحداث مواقع وتحصينات، وكذا استقدام تعزيزات والاستطلاع بالطيران المسير فى مختلف جبهات اليمن.