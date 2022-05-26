العالم اليوم - واشنطن: روسيا تهدف لإخضاع الأوكرانيين عبر خطة جوازات السفر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 مايو 2022 02:16 صباحاً - نددت الولايات المتحدة بخطة روسيا تسريع عمليات تجنيس القاطنين في مناطق أوكرانية، ورأت في الخطوة محاولة جديدة لإخضاع السكان.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد باريس، إن الخطة جزء من "محاولة روسيا لإخضاع الشعب الأوكراني وفرض رغبتها بالقوة.. هذا أمر نعبر بشدة عن رفضنا له".

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أمرا يسمح بتسريع وتيرة تجنيس الأشخاص في منطقتين بجنوب أوكرانيا، التي تعد بشكل كبير تحت سيطرة القوات الروسية، بالجنسية الروسية.

وقد يسمح مرسوم بوتن، الذي صدر بتاريخ الأربعاء، لروسيا بتعزيز سيطرتها على منطقتي خيرسون وزابوريجيا.

وتشكل المنطقتان جزءا من أرض تصل بين شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.

وزار نائب رئيس الوزراء مارات خزنولين، الأسبوع الماضي، المنطقتين، وأشار إلى أنهما قد تصبحان جزءا من "أسرتنا الروسية".

وتنبأ مسؤول عينته روسيا في منطقة خيرسون بأنها قد تصبح جزءا من روسيا.

وضعت روسيا بالفعل برنامجا لتسريع تجنيس الأشخاص الذين يعيشون في المنطقتين الواقعتين شرقي أوكرانيا، اللتين يطالب بهما انفصاليون مدعومون من روسيا.