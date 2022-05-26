خطوات شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile أسعار شحن شداد ببجي 2022

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طريقة شحن شداد ببجي، تكون الطريقة السليمة والصحيحة لشحن شدات لعبة ببجي من إحدى الأساليب التي يبحث عنها العديد من اللاعبين، حيث أن شدات لعبة ببجي هي العملة الافتراضية في لعبة ببجي التي تعد من أشهر وأكثر الألعاب استخدامًا في كافة أرجاء العالم، فعن طريق تلك الشدات يقوم اللاعب بشراء الشخصيات والأسلحة والذخائر مع الملابس المتنوعة باللعبة، حيث أن تلك الشدات من الممكن شرائها عن طريق الموقع الأساسي للعبة حتى لا يحدث تعرض الحساب إلى الخطر بمقابل مادي يُحدد حسب عدد الشدات.
أسعار شحن شدات ببجي موبايل 2022 وهدايا pubg mobile uc Visit
شحن شدات ببجي 2022
يوجد العديد من المواقع المتنوعة التي عن طريقها يتم شحن شدات اللعبة، وعلى الرغم من توافر العديد من المواقع الغير صحيحة التي تقوم بالنصب على مستخدمي لعبة ببجي وتعرض حسابهم إلى الخطر، لذا سنذكر لكم في السطور التالية أسهل طريقة مضمونة حتى ينال اللاعب على شدات اللعبة، والطرق هي:
- دخول المستخدم إلى الموقع الأساسي الخاص بشحن شدات لعبة ببجي وهو “Midas buy”.
- النقر على كلمة شحن شدات لعبة ببجي.
- يتم وضع اسم المستخدم ورقم الهاتف وكذلك الآي دي.
- تُحدد عدد الشدات الذي يريد اللاعب في أن يناله.
- يختار اللاعب طريقة الدفع المتناسبة معه.
أسعار شحن شداد ببجي
تكون أسعار شحن شدات لعبة ببجي تختلف من بلد إلى الثانية وهذا يكون وفقًا للعدد الخاص بالشدات، وفي السطور الآتية سنذكر سعر عدد الشدات المتنوعة، وهي كالتالي:
- السعر الذي يخص 63 شدة هو 10.6 جنيهًا مصريًا.
- سعر شدات 198 يكون حوالي 48 جنيهًا مصريًا.
- يكون السعر الذي يخص 690 شدة تكون نحو 160 جنيه مصري.
- سعر 400 جنيهًا مصريًا يضم عدد 1995 شدة.
- السعر الذي يخص 4000 شدة يكون حوالي 805 جنيه مصري.
- يكون سعر عدد 8400 شدة هو 1610 جنيه مصري.
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