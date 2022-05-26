نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قياس نتائج اختبارات القدرات العامة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قياس نتائج اختبارات القدرات 1443، أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب منذ قليل عن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية الفترة الثانية، وهو الموعد الرئيسي الذي حددته هيئة تقوم التعليم والتدريب من قبل للكشف عن هذه النتائج، ويمكن الآن لجميع المتقدمين لهذه الاختبارات الاستعلام عن النتائج.

قياس استعلام نتائج اختبارات القدرات العامة 1443:-

أعلن حساب عناية المستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن أنه تم إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقية الفترة الثانية منذ الساعات الأولي لليوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 الموافق 25 شوال 1443، وهذه الاختبارات قد انطلقت يوم 6 أبريل الماضي في نحو 83 مقراً للطلاب، ونحو 88 مقراً للطالبات في عدد من المدن والمناطق بالمملكة.

ويمكن الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

من الصفحة الرئيسية بالموقع يتم الضغط على نتائج القدرات 1443.

سوف يقوم الموقع بالانتقال إلى نافذة تالية يطلب منك فيها بعض البيانات، التي يجب أن يتم إدخالها بشكل صحيح مثل الهوية الوطنية وغيرها من البيانات الأساسية الأخرى.

يتم الدخول على ملف الطالب.

سوف تظهر أمام المستعلم نتائج تفصيلية بنتائج الاختبارات.

وتعد اختبارات القدرات العامة شرطاً أساسياً يجب أن يؤديه الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في المملكة من أجل الالتحاق بالجامعات السعودية، وذلك مع الاختبار التحصيلي، ويتم اجراء اختبار القدرات العامة لطلاب المرحلة الثانوية في أخر سنتين منها وذلك من أجل معرفة الطالب الأكثر قدرة على متابعة الدراسة في الكليات والجامعات السعودية على مستوي المملكة.

واختبار القدرات ينقسم إلى قسمين هما ورقي ومحوسب، والطالب لا بد أن يحصل على معدل درجات لكي يتمكن من الالتحاق بالجامعات في المملكة، والنتائج تنقسم إلى درجات كمية ودرجات لفظية، ثم الدرجات الكلية لكافة الطلاب الذين استطاعوا تحقيق النجاح في هذا الاختيار.

خطوات استرجاع كلمة المرور في قياس:-

يمكن لك عزيزي الطالب أو الطالبة استرجاع كلمة المرور الخاصة بك في حالة فقدانها وذلك من الخطوات التالية:-