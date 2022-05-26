نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامة للإحصاء توضح آلية تسجيل التعداد السكاني عبر بوابة إلكترونية saudicensus.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تلفت النظر الى تمديد تسجيل التعداد السكاني من خلال الموقع المخصص عبر زيارة البوابة الالكترونية الخاص بتعداد السعودية 2022. وفي سياق ذلك نوهت هيئة الإحصاء إلى إلزامية المشاركة في هذا التعداد عبر تقديم البيانات المطلوبة وإلا تم توقيع عقوبات وغرامات يحق للهيئة البت بها في حالات الإصرار بعدم تزويد البيانات للباحثين الميدانيين والتعمد بإشراك بيانات غير دقيقة من قبل المخالف، ويستمر تسجيل التعداد السكاني في المملكة من 10 مايو وحتى 31 مايو 2022.

هل المشاركة في التعداد إلزامي

أوضح المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد بن سعد الدخيني، ان نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 13 وتاريخ 23 / 4/ 1391 ألزم في مادته الرابعة المشاركة في التعداد والاجابة على الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد.

وأضاف ان نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23بتاريخ 1397/12/7 أجاز للهيئة تطبيق غرامات مالية على كل من عطل عمدا اعمال التعداد او امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة او اعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

ما هو وجه الاستفادة من تسجيل التعداد السكاني

من خلال المساهمة في توفير بيانات التعداد ستُمكن الدولة من شق طريقها نحو مستقبل افضل باعتماد جميع المعلومات الموثوقة والحديثة بما يساعد في تطوير الخدمات العامة كالخدمات التعليمي والصحة وغيرها.

طريقة تسجيل التعداد السكاني

وضعت الهيئة العامة للإحصاء موقعاً خاص بها للدخول في بوابة التعداد الالكترونية من هنا، وبالدخول على موقع التعداد السابق يمكنك بدء تعبئة نماذج الاستمارات للأسئلة من أي جهاز محمول او كمبيوتر، وكما تم ذكره فإن أول شيء يقوم به الشخص هو تأكيد عنوانه السكني وتعتبر خطوة مهمة وتحتاج لدقة، ثم تأكيد افراد الاسرة وأخيرا تعبئة استمارة التعداد، مع العلم انه يمكن حفظ البيانات المدخلة دون إكمال التسجيل النهائي والعودة في وقت آخر لتعبئة الاستمارة الالكترونية حيث يقوم النظام بحفظ بياناتك السابقة فيها.