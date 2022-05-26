خطوات شحن شدات ببجي والحصول علي ببجي UC باستخدام الايدي ID من موقع Midasbuy الرسمي

شدات ببجي، طريقة شحن شدات لعبة ببجي سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث أن لعبة ببجي تعتبر من ضمن الألعاب التي تم انتشارها بشكل كبير إلى أن تم وصول عدد مستعمليها إلى أربعمائة مليون مستخدم أو أكثر من كافة أنحاء العالم، وأيضًا فإن شدات ببجي تدعم UC التي تعد من إحدى العملات الرقمية في تلك اللعبة، والتي تساعد اللاعبين في أن يحصلوا على العديد من الأمور منها، الأسلحة والذخائر والملابس لكي يساعد اللاعب للفوز بالمعركة، وكذلك تساهم الأشخاص في الاشتراك بموسم رويال باس التي تتضمن على العديد من المهمات اليومية والأسبوعية.

خطوات شحن شدات لعبة ببجي على الأندرويد والآيفون

يقوم العديد من الأشخاص بالبحث عن أفضل طريقة يقوم اللاعب من خلالها بشحن شدات لعبة ببجي بالصورة المجانية على هواتف الآيفون والأندرويد، لذا سوف نذكر في السطور التالية الخطوات وهي كالآتي:

ينشأ اللاعب حساب على منصة “idle-empire” في أول الأمر، ثم يقوم بالرد على الكثير من الاستطلاعات المدفوعة عبر المنصة.

من الممكن أن يقوم اللاعب بشحن شدات لعبة ببجي بالشكل المجاني من خلال رؤية عدة مقاطع فيديو، كما يمكن استكمال الكثير من العروض مع استرداد العديد من النقاط المكتسبة بالشكل السريع من أجل شحن شدات لعبة ببجي.

كما أن منصة “idle-empire” تقوم بمنح اللاعب شدات ببجي بالشكل المجاني من خلال سحب بطاقات الهدايا في جوجل بلاي أو من خلال سحب هدايا آي تونز في المنصة.

من الممكن حصول المستخدم على تلك الشدات من خلال استخدام الرصيد الذي يتواجد في متجر البرامج التي تخص اللاعب في المنصة والتي منحت اللاعب ما يزيد عن 1.2 مليون دولار من عام 2015 إلى المستعملين.

تنزيل لعبة ببجي

من الممكن أن يقوم المستخدم بتنزيل لعبة ببجي على الآيفون والأندرويد من خلال إتباع الخطوات التالية وهي كالتالي: