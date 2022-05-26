طريقة تشغيل فلتر سناب شات مكياج تغير وتجميل الوجه ومميزات وعيوب البرنامج

سناب شات هو من التطبيقات الخاصة بالتصوير والذي جعل جميع الأشخاص يعشقون التصوير وأخذ صور تذكارية، وهذا التطبيق حقق نجاحاً كبيراً منذ صدوره الأول لأنه يتميز بالعديد من المميزات التي لا يمكن أن تتوفر جميعها في تطبيق واحد، حيث يمكن للمصور إجراء تعديلات وإضافة فلاتر وملصقات وغيرها كما تمكنك من مشاركة هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمكنك إنشاء فيديو باستخدام عدد من الصور، ويبحث العديد من مستخدمي التطبيق طريقة تشغيل فلتر سناب مكياج تغير وتجميل الوجه وسوف نذكر لكم الخطوات.

طريقة تشغيل فلتر سناب مكياج تغير وتجميل الوجه

فلتر سناب مكياج تغير وتجميل الوجه، هو أكثر فلاتر التي يتم استخدامها حتي الآن وذلك لأنه يحسن من جمال الصورة ويخفي عيوب الوجه وغيرها وطريقة استخدامه هي.

تحميل تطبيق سناب من جوجل بلاي.

قم بفتح التطبيق واسمح له بالوصول إلى الكاميرا لالتقاط الصور.

افتح كاميرا سناب.

اضغط على رمز الفلتر الخاص بالمكياج وتجميل الوجه.

إذا كنت تحمل الفلتر لأول مرة يجب أن يتوفر لديك نت.

مميزات تحميل فلتر سناب مكياج تغير وتجميل الوجه

يوجد العديد من المميزات التي جعلت فلتر سناب مكياج أحد أهم التطبيقات الخاصة بالتصوير ومن هذه المميزات ما يلي.

برنامج سناب مكياج تغير وتجميل الوجه مجانا سواء على تطبيق جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد أو على تطبيق ستور لأجهزة الآيفون.

طريقة استخدامه سهلة.

يساعدك في التقاط الصور بجودة ودقة عالية.

يمكنك استخدام عدة فلاتر على صورة واحدة.

يوفر عدة خيارات لإضافة خلفية للصورة.

يحتوي على الكثير من الملصقات الجملية سوء الأزهار أو القلوب.

يمكنك عمل فيديو عرض شرائح والحد الأقصى للصور هم ثمانية.

كما يدعم التطبيق تصوير الفيديو والصور المتحركة.

سهولة في مشاركة الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يتميز بالضغط على أي مكان لالتقاط الصور.

عيوب فلتر سناب مكياج تغير وتجميل الوجه

بالرغم من المميزات الكثيرة التي يحتويها البرنامج الا إنه يوجود به بعض العيوب منها.

البرنامج لا يدعم اللغة العربية.

يعرض الكثير من الإعلانات التي تزعج المستخدم.

يظهر علامة مائية على الصورة بعد التقطاها.

قدمنا لكم في المقال طريقة تشغيل سناب مكياج تغير وتجميل الوجه كما يمكنكم تشغيل فلتر البكاء على سناب شات ايضاً كما ذكرنا بعض المميزات العديدة التي يوفرها التطبيق للمستخدم، وذكرنا العيوب التي تواجهك عند الاستخدام.