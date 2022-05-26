اليمن.. القاضى قاهر مصطفى على نائبا عاما للجمهورية

جدة - نرمين السيد - أصدر مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمى، القرار رقم (13) لسنة 2022 قضت المادة الأولى منه بتعيين القاضى قاهر مصطفى على نائباً عاماً للجمهورية اليمنية.





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن هذا القرار تم بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجى وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل.

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