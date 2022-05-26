نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر موعد لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd وشروط الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب منتصف شهر مايو لعام 2022 أبدى الكثير من المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور الاهتمام من خلال البحث في وسائل التواصل الاجتماعي تعبيرا عن رغبتهم في معرفة الموعد الصحيح والنهائي لصرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا العام، ولقد تم تحديدا فعليا لموعد الصرف والذي سنعمل على توضيحه من خلال موقعنا .. تابعونا.

ما هي شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443؟

توجد العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر عند التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

أولاً: يشترط ألا يكون المستفيد موظف في إحدى الوظائف الحكومية داخل المملكة.

ثانياً: ضرورة ألا يمتلك المستفيد أي ممتلكات بقيمة مرتفعة أكثر من المسموح به، مثل: امتلاك منزل أو سيارة.

ثالثاً: يجب أن يمتلك المستفيد حساب مصرفي خاص به، مع ضرورة أن يكون حساب ساري المفعول، وذلك تجنباً لأي تأخر يحدث للمعاش.

رابعاً: يجب على كل مستفيد أن يقوم بتحديث البيانات الخاصة به، عند إعلان وزارة الموارد البشرية ذلك.

طريقة التسجيل للحصول على الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكن التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 من خلال القيام بالخطوات التالية:

أولاً: يجب أن يقوم المستخدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثانياً: وبعد ذلك يقوم بإدخال رقم السجل المدني الخاص به، وكتابة كافة المعلومات المطلوب إدخالها.

ثالثاً: يجب أن يحرص المتقدم على الموافقة على كافة الشروط والأحكام التي تتعلق بالموقع، وبعد ذلك قم بالضغط على زر (تأكيد).

الموعد النهائي لصرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

ولذلك ونظراً للمتداول في تلك الأيام قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد صرف الضمان في آخر يوم في شهر مايو وهو الموافق يوم 31 من التقويم الميلادي أما التقويم الهجري فسيوافق يوم 1 من شهر ذي القعدة.

حيث سيتم إدراج المبالغ المستحقة في حسابات المنتفعين من الضمان الاجتماعي المطور في ذلك الموعد حسب الشرائح المحددة لقيمة المساعدة على حسب الوضع الاجتماعي للمنتفع، حيث يتم ذلك وفق الشروط الموضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنية الاجتماعية.