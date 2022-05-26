العالم اليوم - بالإجماع.. مجلس الأمن يدعو لتشكيل حكومة لبنانية شاملة

انتم الان تتابعون خبر بالإجماع.. مجلس الأمن يدعو لتشكيل حكومة لبنانية شاملة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 مايو 2022 12:21 صباحاً - دعا أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، الأربعاء، في اعلان تبنوه بالإجماع، إلى "الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة" في لبنان بعد الانتخابات التشريعية، وتطبيق إصلاحات من بينها إقرار موازنة 2022.

ومن شأن تشكيل حكومة أن يسمح "بالتوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي" بحسب الإعلان الذي صاغته فرنسا.

كما يؤكد النص على الحاجة إلى التدابير المتوقعة لتعزيز "المشاركة والتمثيل السياسي الكامل والكبير وبالمساواة للمرأة بما في ذلك في الحكومة الجديدة".

كما يذكر مجلس الأمن "بضرورة الانتهاء السريع من تحقيق مستقل ونزيه ومعمق وشفاف في انفجار الرابع من أغسطس 2020 في بيروت وهو أمر ضروري لتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني في المساءلة والعدالة".

واعتبارا من الاثنين، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أنه "ينتظر بفارغ الصبر التشكيل السريع لحكومة شاملة".

خسر حزب الله الموالي لإيران الأغلبية البرلمانية بعد الانتخابات التشريعية في 15 مايو. وعلى البرلمان الجديد اختيار رئيسه قريباً، وهو المنصب الذي يشغله نبيه بري زعيم حركة أمل حليفة حزب الله منذ 1992.

لبنان غارق في أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة تُعزى إلى حد كبير إلى فساد وإهمال قادته منذ ثلاثة عقود.