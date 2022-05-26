العالم اليوم - زيلينسكي يأمر بإنهاء سفر الروس إلى أوكرانيا بدون تأشيرة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 مايو 2022 12:21 صباحاً - أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، بإنهاء سفر الروس إلى بلاده بدون تأشيرة دخول، مشيرا إلى ضرورة تشديد الأمن على الحدود عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي الوقت الحالي يُسمح للروس بزيارة أوكرانيا المجاورة بدون تأشيرات. وقال زيلينسكي، في منشور على الموقع الإلكتروني للرئاسة، إنه أيد التماسا قدمه مواطن طلب فيه إنهاء هذا الأمر.

وأضاف: "على خلفية العدوان الروسي الشامل فإن القضية المثارة هي قضية مهمة وحيوية. أؤيد الحاجة لتشديد القيود على دخول المواطنين الروس".

وأشار زيلينسكي إلى أنه أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء دنيس سميهال، يطلب فيها تنفيذ هذا الأمر.