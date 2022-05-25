نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في مسابقة الحلم لكافة بلاد العالم مع مصطفي اغا وأرقام الاشتراك لجميع البلدان في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في مسابقة حلم، قناة ام بي سي من ضمن القنوات التلفزيونية الهامة حيث تقام مسابقة حلم تحت رعايتها، كما أنها يتابعها الملايين من المشاهدين من الوطن العربي، لما تعرضه من محتوى وهادف ومميز، وقد حظيت المسابقة خلال الفترة الأخيرة على اهتمام المتابعين، لرغبتهم في الفوز بمبالغ كبرى من خلال الاشتراك بالمسابقة، وهو ما يتم البحث عنه بكثرة عبر محرك البحث العالمي جوجل، ولذلك تم توفير طريقة الاشتراك بخطوات محددة من خلال مقالنا اليوم.

كيفية التسجيل في مسابقة حلم

يقدم الإعلامي الكبير مصطفى أغا من خلال قناة أم بي سي برنامجه المميز الحائز على إعجاب الملايين من الوطن العربي والخاص بالمسابقة، حيث يتم طرح الاشتراك في تلك المسابقة مرة واحدة كل عام من خلال الخطوات التالية:

​على كل شخص راغب في الاشتراك بالمسابقة، كتابة كلمة حلم أو Dream في رسالة نصية، وإرسالها على الرقم الخاص ببلده.

​حتى يتم تفعيل الاشتراك بالمسابقة، على الشخص الإجابة بشكل صحيح على السؤال المرسل إليه.

​كلما زادت عدد الإجابات الصحيحة تزداد فرص المشترك في الفوز بالمسابقة.

كما يمكنك الاشتراك من خلال الموقع الرسمي للبرنامج على شبكة الإنترنت، حيث تبلغ قيمة الجائزة الكبرى الخاصة بالمسابقة مليون دولار أمريكي، حيث مع زيادة عدد الإجابات الصحيحة من جانب المشترك تزداد فرصته في السحب على الجائزة الكبرى إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى.

الاشتراك في مسابقة حلم مع مصطفي اغا

مسابقة حلم العالمية، اشتهرت مسابقة حلم في الفترات السابقة نظرا للجوائز القيمة التي تقدمها، حيث اهتم الكثير من الأشخاص بالبحث عن طرق سريعة للاشتراك بها، حيث تقدم المسابقة العديد من الجوائز القيمة التي يمكن للأشخاص تحقيق أحلامهم من خلالها، فقد تصل قيمة الجوائز إلي نصف مليون دولار أمريكي، وسوف نوضح من خلال الفقرة التالية أرقام الاشتراك في مسابقة حلم لجميع البلدان.

أرقام الاشتراك بمسابقة حلم 2022

من دولة مصر يمكن الاشتراك بالمسابقة من خلال تلك الأرقام:

​شبكة فودافون 95450 شبكة اتصالات 95450 ​شبكة أورانج 95450 ​شبكة وي 95450

كما يمكن الاشتراك من المملكة العربية السعودية عن طريق إرسال رسالة بها حلم أو Dream على:

​شبكة : STC 858888

شبكة Mobily: 565044

شبكة Zain : 755505

شبكة Virgin: 300300

شبكة Lebara: 313131

الاشتراك من الهاشمية الأردنية من خلال الأرقام التالية:

​شبكة Orange: 94099

​شبكة Umniah: 94099

​شبكة Zain: 94099

الاشتراك من الإمارات المتحدة من خلال الأرقام التالية:

​شبكة Etisalat: 5544

​شبكة du: 3636

الاشتراك من المغرب عبر الأرقام التالية:

​شبكة Maroc Tel: 9669

شبكة Inwi: 9669

​شبكة Orange: 9669

ومن كافة بلاد العالم من خلال الأرقام التالية: