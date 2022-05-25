نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 وكيفية قراءة ألوان التقديرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاءت نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تأهب الجميع في فتح الستار عنها ، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم ظهور النتيجة على هيئة ألوان، وذلك بناءً عن مدى اكتساب التلاميذ والتلميذات للمهارات والمعارف، علمًا بأن بدأت جميع مديريات وزارة التربية والتعليم في غلق صفحة التصحيح والمراجعة الدقيقة، وذلك لضمان الشفافية وخروج العملية على أكمل وجه من الدقة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

ومع التساؤلات حول كيفية قراءة نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان المستخدمة لأول مرة، جاءت النتائج على النحو التالي طبقًا لما أقرته وزارة التربية والتعليم، اللون الأزرق يعني أن التلاميذ أو التلميذة من المتفوقين بدرجة امتياز جداً ( تتراوح الدراجات من 85% إلى 100%)، وقد نالوا قدر كبير جداً من اكتساب كافة المهارات والقدرات الخاصة بالمنهج، كما أن كافة درجاته تشير إلى الدرجة النهائية في كافة المواد أو بالقرب منها.

أما اللون الأخضر ( تتراوح الدراجات من 65% إلى 85%)، يعني النجاح في كافة المواد الدراسية بدرجة جيد جدًا، أما اللون الأصفر ( تتراوح الدراجات من 50% إلى 65%)، يعني أيضًا النجاح ولكن على ولي الأمر أن يعي أن التلميذ يحتاج إلى دعم وتركيز في العام المقبل حتى يتحسن قدراته ومهارته في كافة المواد، بخصوص اللون الأحمر، يعني الرسوب ودخول الطالب أو الطالبة دور ثاني، وذلك بسبب ضعف الشديد في جمع المعارف والمهارات ( تتراوح الدراجات من 1% إلى 50%).

نتيجة 4 ابتدائي

تشير المؤشرات، بأن إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي من قبل وزارة التربية والتعليم لن يتخطى شهر يونيه، وقد يشهد آخر أيام مايو الحالي إعلانها وفتح الستار عنها، وعن طريقة ظهور النتيجة، أعلنت وزارة التربية والتعليم، بأن النتيجة ستظهر بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وعن خطوات ظهور إحضار النتيجة في محافظة القاهرة فهي على النحو التالي.

أما باقي المحافظات، الذهاب غلى إلى موقع البوابة الإلكترونية الخاص بكل محافظة، ثم نتائج الامتحانات ومن نفس الخطوات بشكل كبير، علمًا بأن نتيجة الصف الرابع ستظهر بشكل الأولان في كافة محافظات مصر.