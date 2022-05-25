كندا تحقق فى 3 حالات مشتبه فى إصابتها بجدرى القرود داخل تورنتو

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة ــــ فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء ــــ أن جميع الحالات الثلاث لرجال، اثنان فى الثلاثينيات وواحد فى العشرينات من العمر، مؤكدة أن الحالات الثلاثة بخير.

وأشارت إلى أن أحد الرجال الثلاثة سافر إلى مونتريال وكان على اتصال بأول حالة مشتبه بها.

وجدرى القرود مرض نادر يأتى من نفس عائلة الفيروسات التى تسبب الجدرى، والتى أعلنت منظمة الصحة العالمية القضاء عليها فى جميع أنحاء العالم فى عام 1980.

وتشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدى، وغالبا ما تبدأ على الوجه ثم تنتشر إلى مناطق أخرى من الجسم وأن معظم الناس يتعافون من تلقاء أنفسهم دون علاج.

وقال مسؤولو الصحة إن الخطر الذى يشكله جدرى القردة منخفض.

وكان مسؤولو الصحة الكنديون قد أعلنوا يوم السبت الماضى أنهم يحققون فى أول حالة مشتبه فيها لمرض جدرى القردة فى تورونتو.